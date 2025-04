"Vă mai implicaţi în fotbal?" Răspunsul dat de Marius Lăcătuş, în ziua în care a împlinit 61 de ani - Antena Sport

Marius Lăcătuş a oferit declaraţii despre revenirea sa în fotbal, în ziua în care a împlinit vârsta de 61 de ani. „Fiara” a transmis că nu mai ia în calcul să mai antreneze vreo echipă.

Marius Lăcătuş a pregătit-o ultima dată pe CSA Steaua, între 2018 şi 2019. De atunci, fostul atacant nu a mai antrenat altă echipă şi a transmis că nu are în plan să mai revină în fotbal.

Marius Lăcătuş nu vrea să mai antreneze

Marius Lăcătuş s-a declarat mândru de cariera sa de antrenor, despre care susţine că s-a încheiat. Acesta a amintit de perioadele petrecute la Vaslui şi Galaţi, unde a avut rezultate bune.

„(n.r. Chiar nu vreți să vă mai implicați în fotbal?) Să mă implic direct ar însemna ca antrenor. Așa, ca băgător de seamă pe la vreun club nu mi-ar face plăcere. Antrenoratul pentru mine a trecut, așa cum a fost cariera mea, cu bune și cu rele. Eu zic că am avut o carieră frumoasă și în antrenorat.

La FC Vaslui am avut o echipă care tindea mereu pentru cupele europene. Și la Galați am avut momente frumoase, plus promovarea cu Iașiul. Am avut rezultate bunicele. La Ceahlăul am avut o sincopă.