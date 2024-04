David Popovici, după ce a luat 4 medalii de aur la Campionatele Naţionale de Înot: "Un aur olimpic nu m-ar face mai fericit" - Antena Sport

Deşi e visul meu de când eram copil, să cred că m-ar face cel mai fericit om de pe pământ să câştig un aur olimpic, înseamnă în acelaşi timp că dacă cumva nu-l voi câştiga, voi fi cel mai nefericit. Este un concurs, un concurs foarte important, dar doar un concurs”, a declarat David Popovici, potrivit agerpres.ro.

„Obiectivul principal a fost să mă calific pentru Europene”

David Popovici a precizat că obiectivul său a fost acela de a se califica pentru Campionatele Europene de Nataţie de la Belgrad, care vor fi LIVE în AntenaPLAY.

„Nu mi-am propus niciun timp, însă sunt foarte bucuros că, da, am coborât sub 48 de secunde (la 100 m liber, n. red.). Dar era normal ca odată ce mă apropii de vară şi se modifică puţin antrenamentele, să devin din ce în ce mai rapid. Mă bucur că am reuşit chiar de acum, din aprilie, dar obiectivul principal a fost să mă calific pentru Europene, ceea ce am şi făcut. O să tot cobor, dacă nu de la următoarea competiţie, în două, în trei sau poate chiar la următoarea cursă.

Dar nu-mi fac griji. Nici acum nu m-am gândit niciun pic la timp, ci pur şi simplu la ce am eu de făcut. Adică, stresându-te în legătură cu timpul pe care poate sau poate nu o să-l faci, nu te ajută cu absolut nimic”, a mai spus Popovici.

„Înainte de cele mai bune curse nu m-am gândit niciodată la timp şi la titlu”

Înotătorul român se va afla la Belgrad în ipostaza de a-şi apăra cele două titluri europene obţinute în 2022 la Roma, în probele de 100 şi 200 metri liber.

„Nici nu m-am gândit la asta. Cele mai bune curse de-ale mele 'ever' sau înainte de cele mai bune curse, nu m-am gândit niciodată la timp, la titlu. M-am gândit pur şi simplu la ce am exersat în fiecare zi la antrenamente. Totul de plăcere, bineînţeles. Adică depun efort să fie cât mai simplu înotul, să-l tratez cât mai mult ca pe o joacă şi să nu uit niciodată de ce am început, chiar dacă lucrurile s-au schimbat în timp şi a devenit şi modul prin care îmi câştig existenţa", a susţinut înotătorul român. Înainte de Campionatele Europene de la Belgrad, care vor fi LIVE în AntenaPLAY, Popovici va mai concura la reuniunea Mare Nostrum de la Barcelona (29-30 mai) şi la alte două concursuri. David Popovici, AUR la 400 m liber cu record personal David Popovici a cucerit medalia de AUR la 400 m liber, cu record personal. Înotătorul în vârstă de 19 ani a devenit campion naţional şi în proba pe care a dezvăluit că nu este pe placul lui. „Nu am mai înotat de doi ani (n.r. 400 m liber), uitasem complet cum se simte şi în principiu de asta am vrut să-l înot. L-am tratat ca o provocare şi eram curios cum mai e să înot şi mai mult de 200 de metri, mai mult de patru bazine. Mă ajută să îmi cresc şi să îmi îmbunătăţesc anduranţa şi rezistenţa la efort. Nu îmi place proba asta, dar antrenorul meu crede că pot fi foarte bun la ea. Şi nu că mă forţează să înot, dar mi-a propus, am fost de acord. Şi sunt destul de mulţumit de cum a ieşit. Urmează să analizăm. La Roma am înotat doar în calificări şi nici atunci nu ştiam la ce să mă aştept, nici acum nu am ştiut la ce să mă aştept. Dacă am de gând să o înot pe viitor şi mai bine, trebuie să fac ce am făcut azi şi să exersez", a declarat David Popovici.

