David Popovici, AUR la 400 m liber cu record personal! A surprins după performanţă obţinută la Naţionale: "Nu îmi place proba!" - Antena Sport

A fost cel mai bun timp înregistrat vreodată de David Popovici, în proba de 400 metri liber. La Roma, în 2022, reuşise 3:47:99.

„Nu am mai înotat de doi ani (n.r. 400 m liber), uitasem complet cum se simte şi în principiu de asta am vrut să-l înot. L-am tratat ca o provocare şi eram curios cum mai e să înot şi mai mult de 200 de metri, mai mult de patru bazine.

Mă ajută să îmi cresc şi să îmi îmbunătăţesc anduranţa şi rezistenţa la efort. Nu îmi place proba asta, dar antrenorul meu crede că pot fi foarte bun la ea. Şi nu că mă forţează să înot, dar mi-a propus, am fost de acord. Şi sunt destul de mulţumit de cum a ieşit. Urmează să analizăm.

La Roma am înotat doar în calificări şi nici atunci nu ştiam la ce să mă aştept, nici acum nu am ştiut la ce să mă aştept. Dacă am de gând să o înot pe viitor şi mai bine, trebuie să fac ce am făcut azi şi să exersez„, a declarat David Popovici.

Zilele trecute, David Popovici a triumfat şi la 50 m liber şi 200 m liber. El va mai concura la Otopeni la 100 m liber. David Popovici a câștigat medalia de aur la proba de 200m liber, de la Campionatul Național de înot în bazin de 50m David Popovici a câștigat medalia de aur la proba de 200m liber, de la Campionatul Național de înot în bazin de 50m. Competiția are loc la Otopeni. El a precizat că este important să aibă cât mai multe probe ca să se pregătească pentru competiţii gen Jocurile Olimpice, notează news.ro. Popovici a fost crotometrat joi cu timpul 1:45.10. Pe locul doi s-a clasat Mihai Gergely (1:51.27), iar pe trei a terminat Robert Andrei Badea (1:51.86). Miercuri, David Popovici s-a impus la 50 m liber.

