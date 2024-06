David Popovici, mesaj ameninţător pentru toţi rivalii, înainte de Jocurile Olimpice: "Vrea să dobor recordul mondial" - Antena Sport

David Popovici are un mesaj clar pentru toţi rivalii, înainte de Jocurile Olimpice. Românul a câştigat medalia de aur la Campionatele Europene, la proba de 100 m liber, live în AntenaPLAY.

Popovici a terminat cu un timp de 46.88, cu doar două sutimi mai mare decât cel cu care obţinea recordul mondial la Roma, în 2022. Pan Zhanle deţine acum cel mai rapid timp, 46:80, dar românul de-abia aşteaptă să-l depăşească.

David Popovici, mesaj ameninţător pentru toţi rivalii, înainte de Jocurile Olimpice

„Am fost foarte aproape şi nu mă aşteptam la asta, dar cred că ar trebui să am mai multă încredere în mine. Când am auzit că mi-a fost doborât recordul, am vrut să vin din ce în ce mai aproape de noul record, poate chiar să îl depăşesc în viitor.

E mai bine să nu fiu favorit, aşa cum eram înainte. Nu sunt cel mai rapid şi asta mă motivează foarte mult. Dacă ai o strategie bună ai şanse mari de succes”, a spus Popovici, citat de len.eu.

David Popovici va intra în seriile de la 200 m liber joi, de la ora 10:30, live în AntenaPLAY.