Imagini superbe cu Sergio Ramos şi Cristi Chivu la finalul meciului Monterrey - Inter 1-1 - Antena Sport

“Am jucat bine în prima repriză, dar în a doua parte ne-a lipsit un pic curajul în faţa porţii. Totuşi, băieţii au dat totul. În repriză am produs mult, dar ne-a lipsit răutatea. Am riscat la tranziţie, dar ne-a lipsit jocul direct. Trebuie să avem mai multe soluţii, pentru următoarele meciuri.

Luis Henrique a jucat bine, a avut curaj şi tehnică, dar e clar că are o condiţie fizică diferită faţă de grup. S-a antrenat cu noi doar de câteva ori. Esposito? A fost la nivelul echipei. Nu a fost uşor să joace împotriva unei echipe defensive”, a spus Chivu, citat de Gazzetta dello Sport.

Sergio Ramos a deschis scorul în minutul 25, cu o lovitură de cap marcă înregistrată venită în urma unui corner. De partea cealaltă, primul gol al lui Inter din era “Chivu” a venit după o combinaţie spectaculoasă finalizată de Lautaro Martinez.