Prima reacţie a lui David Popovici, după ce a devenit campion european, cu al treilea timp din istorie: "Nu mă aşteptam" - Antena Sport

Prima reacţie a lui David Popovici, după ce a devenit campion european, cu al treilea timp din istorie. În direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY, David Popovici a devenit pentru a doua oară consecutiv campion european în proba regină a nataţiei cu un timp fabulos: 46,88.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

David Popovici a recunoscut că nu se aştepta să scoată un astfel de timp în finala de la 100 de netri liber, de la Campionatele Europene de nataţie.

Video cu cursa fabuloasă a lui David Popovici

Prima reacţie a lui David Popovici, după ce a devenit campion european, cu al treilea timp din istorie

„Am încercat să plec mai tare decât în calificări și semifinale. L-am întrebat pe domnul Adi dacă ar fi o greșeală și dacă e normal să îmi fie frică. Mi-a zis să nu îmi fac griji, nu se va întâmpla nimic. Mi-a zis să încerc să plec cât de tare pot.

Am plecat cât de tare am putut, am întors cu al doilea cel mai rapid sprint din istorie, așa cred. Dacă nu chiar primul. Trebuie să am mai multă încrede în mine. Eu pot! Nu mă așteptam la timpul ăsta. Nu mă gândeam la medalie. Mi-ar fi plăcut să câștig aurul, era undeva în spatele minții. Singurele obiective au fost să plec rapid, să îmi iasă elementele tehnice și să mă întorc și mai tare. Atât!.