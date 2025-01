David Popovici, peste Novak Djokovic şi Nikola Jokic în topul celor mai buni sportivi din Balcani! Singurul care l-a depăşit - Antena Sport

1. Miltiadis Tentoglou (Grecia/atletism) 61 puncte

2. David Popovici (România/înot) 59

3. Nikola Jokic (Serbia/baschet) 56

4. Karlos Nasar (Bulgaria/haltere) 47

4. Novak Djokovic (Serbia/tenis) 47

6. Dusan Mandic (Serbia/polo pe apă) 25

7. Barbara Matic (Croația/judo) 24

8. Kostas Sloukas (Grecia/baschet) 23

9. Apostolos Christou (Grecia/înot) 22

10. Yusuf Dikec (Turcia/tir sportiv) 21

David Popovici, dezvăluiri despre cel mai greu moment al carierei

David Popovici a dezvăluit prin ce momente grele a trecut în cariera lui, la Campionatele Mondiale de Nataţie de la Fukuoka, din 2023. Acolo, din postura de campion mondial şi european la probele de 100 şi 200 de metri liber, el a terminat pe locurile 6, respectiv 4.

„În 2023, am ajuns la Mondialele de atunci. Eram favorit cert. Aveam record mondial la o probă, eram incontestabilul campion mondial şi european la alta. Cel mai bun.. Am luat locurile 4 şi 6. Nu prea înţelegeam ce se întâmplă. Am avut o cursă în care corpul meu a cedat, nu eram suficient de bine pregătit. De aici, am zis că fac tot pentru Jocurile Olimpice pentru a nu exista o astfel de crampă musculară. Dar adevărul e că nu eram destul de bine pregătit. Oricât de mult mi-am derulat eu scenariul perfect în minte, nu s-a întâmplat.

Frustrarea nu cred că a durat mai mult de un minut. Mi-aş fi dorit să câştig evident, mai ales că eram obişnuit că ce obţinusem anul precedent. În minutul ăla mi-au venit în cap toate ştirile, aşteptările străinilor pe care nu le-am atins. A durat un minut, după care m-am simţit atât de eliberat. Nu sunt perfect, nu sunt extraterestru, nu sunt fenomentul ăla robot, pot să pierd.

A doua zi eram în priză. Am ieşit din camera de hotel, nu mai aveam probe. M-am dus în holul hotelului, care era mai spaţios, şi am făcut 100 de flotări, 100 de abdomene şi 100 de genuflexiuni. De ce? Simţeam nevoia să fiu din nou puternic, să fiu în control. Dacă era după mine, m-aş fi întors a doua zi să lucrez fără oprire, mai obsesiv pentru Jocurile Olimpice şi m-aş fi simţit şi mai rău. Numai că am avut lângă mine antrenorii şi prietenii care m-au forţat să iau o pauză. Asta pentru a-mi odihni corpul şi a pornit la noul drum cu mintea limpede”, a spus Popovici, în cadrul M.C.N. Podcast.