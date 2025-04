David Popovici va participa la 4 probe la Campionatele Naționale de la Otopeni (9-13 aprilie). Programul complet - Antena Sport

Avem si juniori la prima participare la o asemenea competiție, ne dorim ca ei să scape de emoții sau să le transforme în emoții constructive”, a spus Camelia Potec, președinte Federația Română de Natație și Pentatlon Modern.

Cum s-a pregătit David Popovici pentru Mondialele din Singapore

David Popovici a avut parte de o pregătire spartană. A fost la un cantonament la mare altitudine în Turcia. Acolo şi-a încărcat bateriile după Jocurile Olimpice. Are trei competiţii importante la care va participa în 2025. „Ieri m-am întors. Am mers în afară pentru că noi nu avem centru de pregătire la altitudine.

Am stat 3 saptamani în Turcia, la peste 2000 metri. Voi avea 2 competiţii până în Mondiale care sunt pentru mine cele mai importante. Campionatul naţional unde nu am lipsit aproape niciodată, dar şi europenele sub 23 de ani. Apoi, voi merge Mondialele în Singapore”, a spus David Popovici, la jumătatea lunii martie.