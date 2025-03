Cum s-a pregătit David Popovici pentru Mondialele din Singapore. Campionul nostru a fost plecat din România: "Am un titlu de apărat" - Antena Sport

David Popovici a scris istorie pentru România anul trecut, la Jocurile Olimpice de la Paris. A câştigat medalia de aur la 200 de metri liber, dar şi bronzul la proba regină de 100 de metri liber. Sportivul nu vrea să se oprească aici. Continuă goana spre medalii, dar şi spre noi recorduri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

David Popovici a avut parte de o pregătire specială înaintea Campionatelor Mondiale care se vor disputa în acest an în Singapore.

Obiectivele lui David Popovici

David Popovici a avut parte de o pregătire spartană. A fost la un cantonament la mare altitudine în Turcia. Acolo şi-a încărcat bateriile după Olimpiadă. Are trei competiţii importante la care va participa în 2025. „Ieri m-am întors. Am mers în afară pentru că noi nu avem centru de pregătire la altitudine. Am stat 3 saptamani în Turcia, la peste 2000 metri. Voi avea 2 competiţii până în Mondiale care sunt pentru mine cele mai importante. Campionatul naţional unde nu am lipsit aproape niciodată, dar şi europenele sub 23 de ani. Apoi, voi merge Mondialele în Singapore”, a spus Davd Popovici.

Marele campion român tocmai a fost desemnat sportivul anului. Asta după reuşitele uriaşe de la Jocurile Olimpice de la Paris, de anul trecut. Visează la noi medalii, dar şi recorduri în 2025. „Mă bucur ca voi fi sportivul anului. Mă bucur că ne este recunoscut efortul. Anul trecut a fost foarte greu şi plin cu Olimpiadă. În fiecare an avem ceva important. Anul ăsta sunt Mondialele. Îmi propun să mă simt bine să înot cât de repede pot şi să mă autodepăşesc. Nu s-a schimbat nimic. Am un titlu de apărat”, a mai spus Popovici.

Campionul român tocmai a fost desemnat Sportivul Anului la Gala Sportului Românesc. „Mulţumesc. A trecut ceva vreme de când am vorbit pe scenă. A trecut ceva vreme de la un concurs, de-abia ieri m-am întors. Mulţumesc pentru premiu în primul rând. Nu poţi să câştigi întotdeauna, dar voi face tot posibilul. Îmi place sportul, vreau să îi inspir pe cei mai tineri să facă asta„, a spus David Popovici, după ce a primit premiul.