"Ai avut sau nu COVID?" Răspunsul lui David Popovici, după ce a cucerit aurul şi bronzul la Paris: "S-a răspândit la toată lumea" - Antena Sport

„Ai avut sau nu COVID?” Răspunsul lui David Popovici la întrebarea dacă a avut sau nu COVID 19 a venit la conferinţa de presă organizată astăzi la Ambasada României la Paris.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vezi Jocurile Olimpice de la Paris în AntenaPLAY pe canalele TVR*. Cu AntenaPLAY ai acces la canalele must carry, posturile Antena, dar și canale exclusive. Peste 70 de canale sunt disponibile acum. (*program retransmis în temeiul Legii audiovizualului).

David Popovici a mărturisit că nu ştie dacă a avut sau nu COVID 19, având în vedere că nu a făcut un test pentru COVID 19.

„Ai avut sau nu COVID?” Răspunsul lui David Popovici, după ce a cucerit aurul şi bronzul la Paris: „S-a răspândit la toată lumea”

„Acum mă simt mult mai liniştit, m-am mai calmat, tot nu am reuşit să dorm bine aseară, dar asta de cât de entuziasmat eram. Am simţit că mi s-a ridicat un bolovan de pe suflet când am terminat cu acest concurs. A fost o călătorie foarte grea, nu au fost doar 4 zile sau 10 zile cât am fost la Paris, ci au fost nişte ani foarte grei. Deci da, m-am mai liniştit.

Nu ştiu dacă am avut COVID sau nu pentru că nu m-am testat. Am fost peste tot. Ok, nu am fost în satul olimpic, dar am reacţionat cu toată lumea care a stat în satul olimpic. În autobuze era aglomerat, la bazine se aduna multă lume. Camere mici, cu mulţi oameni.

S-a răspândit o răceală pe la toată lumea. Toată lumea, după o zi, începuse să poarte mască. Cam toată lumea a răcit.