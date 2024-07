Alarmă pentru miliardarul Ion Ţiriac, după cadou uriaş promis lui David Popovici. Elisabeta Lipă e sigură: "O să aibă surprize!" - Antena Sport

Semnal de alarmă pentru miliardarul Ion Ţiriac, după cadou uriaş promis lui David Popovici. Omul de afaceri le va oferi o limuzină electrică tuturor medaliaţilor cu aur de la Jocurile Olimpice 2024. Înotătorul în vârstă de 19 ani a fost primul care şi-a asigurat recompensa – a triumfat spectaculos în finala de 200 de metri liber.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Elisabeta Lipă se aşteaptă ca Ion Ţiriac să renunţe la mai multe maşini din parcul său auto. Se aşteaptă la cel puţin cinci medalii câştigate de sportivii tricolori, mai mult decât la Tokyo 2020 şi Rio de Janeiro 2016.

Alarmă pentru miliardarul Ion Ţiriac, după cadou uriaş promis lui David Popovici

Președinta Agenției Naționale pentru Sport îi promite surprize fostului mare jucător de tenis, care este şi cel mai bogat român.

„Domnul Țiriac este un fan înfocat al sportivilor români, este prezent aici, merge să susțină sportivii români, ați văzut? A declarat că pentru campionii olimpici vor primi cadou din partea Hyundai, este un gest extraordinar de frumos pentru munca, pentru respectul, pentru onoarea sau în cinstea rezultatelor sportivilor.

(A făcut Țiriac calcul?) Eu cred că o să aibă surprize. Eu cred și simt că această ediție va fi mult, mult mai bună pentru România față de Tokyo, față de Rio, simt eu așa, și niciodată simțurile nu m-au înșelat întotdeauna am mers la instinct văd cum se mobiliează cu dorința, eu îmi doresc foarte mult pentru Berni (n.r. Bernadette Szocs) să intre, are toate șansele are nevoie de susținere„, a declarat Elisabeta Lipă la iamsport.ro.