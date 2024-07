Bernadette Szocs este pregătită pentru Jocurile Olimpice 2024! Ce speră să îi poarte noroc la Paris: "Am făcut ceva special" - Antena Sport

Bernadette Szocs este pregătită pentru Jocurile Olimpice 2024! Ce speră să îi poarte noroc la Paris: "Am făcut ceva special"

Bernadette Szocs este pregătită pentru Jocurile Olimpice 2024. Românca speră să obţină o medalie la Paris, acolo unde face parte din echipa României, dar va juca şi la simplu feminin şi la dublu mixt alături de Ovidiu Ionescu.

Înaintea plecării la Paris, Szocs şi-a făcut o manichiură specială, care să marcheze ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice.

De asemenea, eea se gândeşte şi la un tatuaj, dacă va cuceri o medalie la Paris:

„De fiecare dată când am avut o creaţie din asta, am făcut ceva special pentru un anumit concurs, mi-a ţinut noroc. Îmi doresc foarte mult medalia olimpică şi am zis să fac ceva special.

Sinceră să fiu, imi plac tatuajele, dar niciodată nu mi-am imaginat pe mine, dar dacă iau medalia olimpică nu pot spune că nu o să-mi fac, sunt şanse, dar nu pot promite.