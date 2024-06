Performanţă uriaşă pentru echipa României de tenis de masă! Ce loc ocupă Szocs&Co, înainte de Jocurile Olimpice - Antena Sport

Sportiva din China câştigase întâlnirile anterioare şi deţinea titlul de la Singapore Smash 2022, fiind în mare formă. Asta nu a contat în optimile de la Macao, unde românca a trecut de campioana olimpică, cu 8-11, 11-9, 11-8, 7-11, 13-11.

„Înainte să joc împotriva ei, am vorbit cu antrenorul meu. Înainte, când întâlneam o jucătoare din China îmi spuneam `ok, e o jucătoare din China, nu am nicio şansă`. Antrenorul mi-a spus că vrea să dau totul şi că vrea să vadă ce am făcut la antrenamente. `Nu renunţa şi luptă până la ultimul punct`. Am avut încredere în el şi am reuşit, am câştigat.

Cred că a fost cel mai important pas din viaţa mea. Am rămas numai cu lucruri pozitive după şi am început să cred în mine şi mai mult decât o făceam înainte. Din acel moment, nu mai conta dacă în faţa mea era o jucătoare din Asia sau din Europa. În ochii mei, posibilitatea de a o învinge devenise aceeaşi”, a spus Bernadette, citată de worldtabletennis.com.