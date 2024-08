Câţi bani a primit solistul din momentul controversat al "Cinei cea de Taină", de la deschiderea Jocurilor Olimpice - Antena Sport

„Acest tablou vă aminteşte de ceva?”, a întrebat pe X Muzeul Magnin din oraşul francez Dijon, invitând oamenii să „vină şi să admire The Feast of the Gods„, pictat de artistul Jan van Bijlert între 1635 şi 1640.

Comitetul de organizare JO – Paris 2024 a prezentat duminică scuze catolicilor şi altor grupuri creştine în cazul în care au fost jigniţi de această scenă, care a prezentat travestiţi, un model transsexual şi o cântăreaţă semi-dezbrăcată aşezată într-un castron de fructe.