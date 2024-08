Cum arată palmele campionilor olimpici Andrei Cornea şi Marian Enache. "Sunt muncite pentru aur" - Antena Sport

Cum arată palmele campionilor olimpici Andrei Cornea şi Marian Enache e un aspect pe care chiar cei doi l-au dezvăluit, după ce s-au impus, joi, la proba de dublu vâsle masculin, la Jocurile Olimpice 2024.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vezi Jocurile Olimpice de la Paris în AntenaPLAY pe canalele TVR*. Cu AntenaPLAY ai acces la canalele must carry, posturile Antena, dar și canale exclusive. Peste 70 de canale sunt disponibile acum. (*program retransmis în temeiul Legii audiovizualului).

Cum arată palmele campionilor olimpici Andrei Cornea şi Marian Enache

Cornea şi Enache au arătat cât de grea este viaţa unui canotor, care trebuie să se antreneze în condiţii grele în toată perioada anului. Din fericire pentru cei doi, au reuşit să ţină în mâini câte o medalie de aur.

„Este cea mai frumoasă medalie, este medalia pentru care am muncit atâţia ani de zile, pentru care am trecut prin atâtea lucruri frumoase, atâtea lucruri mai puţin frumoase, din care am învăţat tot timpul câte ceva. Pentru că tot ce am apreciat la mine este că am avut capacitatea şi putearea să învăţ tot timpul din ceea ce fac”, a spus Enache, la TVR.

„Acum nu mai există eforturi, nu mai există durere, nu mai există absolut nimic, pentru că în momentul de faţă cea mai grea durere pot să zic, e greutatea acestei medalii. Valorează enorm pentru noi. Am crezut în noi din primul moment, pentru că amândoi ştim cât a muncit până să ajungem împreună. Ştim cât am muncit fiecare în fiecare secundă. Eram împreună în aceeaşi sală, chiar dacă nu, nu munceam în aceeaşi barcă”, a completat şi Cornea.

Sportivii Marian Florian Enache şi Andrei Sebastian Cornea au adus prima medalie de aur pentru canotajul românesc la Jocurile Olimpice, după ce au câştigat proba de dublu vâsle masculin. Este a doua medalie de aur pentru România la Paris, după cea a lui David Popovici la 200 metri liber.