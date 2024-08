"Suntem zeii apelor!" Andrei Cornea şi Marian Enache, primele reacţii după aurul cucerit la Paris! Au plâns în timpul imnului - Antena Sport

Andrei Cornea şi Marian Enache, primele reacţii după aurul cucerit la Paris Marian Enache şi Andrei Cornea/ Profimedia Andrei Cornea şi Marian Enache au oferit primele reacţii, după aurul cucerit la Jocurile Olimpice, în proba de dublu vâsle masculin. Cei doi români au fost extrem de emoţionaţi în timpul intonării imnului şi au plâns. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Campioni europeni în exerciţiu, Andrei şi Marian au făcut o cursă excelentă la Paris, iar finalul a fost fabulos. Cornea şi Enache au prins in extremis finala, dar au adus prima medalie olimpică a României în istorie în proba masculină de dublu vâsle. Andrei Cornea şi Marian Enache, primele reacţii după aurul cucerit la Paris Marian Enache şi Andei Cornea s-au declarat extrem de bucuroşi, după medalia de aur cucerită la Paris. Aceştia au transmis că sunt mândri pentru faptul că au scris istorie pentru România. „Suntem zeii apelor în proba de dublu vâsle masculin! Prima medalie de aur olimpic din istoria României în această probă. Sunt foarte bucuros că am reușit să scriem din nou istorie, eu cu Andrei. Nu mai am cuvinte. Știam că avem șanse, că nu contează culoarul. E cel mai frumos cadou pe care ni-l puteam face vreodată„, a declarat Marian Enache, conform sport.tvr.ro. Reclamă

„A fost o cursă minunată. Nu am cuvinte, am scris istorie alături de Florin. Am plecat cu ideea că de pe culoarul 1 am câștigat și la europene. Am zis că nu se poate altfel”, a declarat şi Andrei Cornea, conform sursei citate mai sus.

Andrei Cornea şi Marian Enache au devenit campioni olimpici la Jocurile Olimpice de la Paris. Cei doi român au rueşit o performanţă uriaşă, câştigând medalia de aur la dublu vâsle masculin.

Andrei Cornea şi Marian Enache au adus a doua medalie de aur României, după cea a lui David Popovici la 200 metri liber.

Cornea şi Enache au încheiat proba în şase minute, 12 secunde şi 58 de sutimi. Pe locul doi s-a clasat Olanda, iar pe trei Irlanda. Este a patra medalie pentru România la Paris, a doua de aur, după cele obţinute de David Popovici (aur şi bronz) şi Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş (argint). Enache a participat şi la JO de la Tokyo, tot la dublu vâsle, clasându-se pe locul 9. România are acum patru medalii la JO 2024, două de aur, una câştigată de înotătorul David Popovici la 200 metri liber, una obţinută de Andrei Cornea şi Marian Enache la dublu vâsle masculin, una de argint, cucerită de Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş la dublu vâsle feminin, şi una de bronz, obţinută de David Popovici la 100 metri liber.