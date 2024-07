David Popovici, faţă în faţă cu istoria la Jocurile Olimpice 2024: "La 200 de metri nu are cine să-l bată!" - Antena Sport

David Popovici va scrie istorie la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris. De asta e convins Răzvan Florea, singurul bărbat care a câştigat o medalie olimpică pentru România la înot.

Florea a câştigat medalia de bronz în proba de 200 de metri spate şi crede că Popovici îi va depăşi performanţa olimpică. Răzvan Florea e de părere că David Popovici nu va avea rival în proba de 200 de metri liber.

În schimb, Răzvan Florea crede că David Popovici va avea o misiunea mult mai dificilă la 100 de metri liber, acolo unde se ca bate cu Pan Zhanle şi cu Kyle Chalmers pentru aur.

David Popovici, faţă în faţă cu istoria la Jocurile Olimpice

„La 200 de metri nu trebuie decât să repete minimum ce a făcut la Belgrad. Dacă înoată din nou 1:43,13, nu are cine să-l bată.

Dacă își egalează recordul, 1:42,97, îi depășește pe toți cu cel puțin o secundă. Eu nu văd pe nimeni în lume care să coboare, să zicem, sub 1:43,50. La 100 de metri este ceva mai complicat, dar are cele mai mari șanse să câștige. Doar că distanța este mai scurtă și orice greșeală se plătește înzecit, pentru că nu mai ai timp să recuperezi.

Dacă înoată mai repede decât a făcut-o la Belgrad, va fi, cel mai probabil, nou record mondial. Mai este chinezul Pan Zhanle, care a coborât sub 47 de secunde, ca și David Popovici. Plus australianul Kyle Chalmers și americanul Jack Alexy, care sunt în jur de 47. Eu zic că ia medalie, cel puțin„, a spus Răzvan Florea pentru gsp.ro.