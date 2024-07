David Popovici şi imaginea care spune totul despre campionul român! Deciziile care l-au ajutat să intre în istorie la JO 2024 - Antena Sport

David Popovici şi imaginea care spune totul despre campionul român Vlad Stancu şi David Popovici - Antena Sport David Popovici a oferit imaginea care spune totul despre felul în care campionul român a pregătit Jocurile Olimpice 2024, fără a lăsa absolut nimic la întâmplare. Aceste decizii l-au ajutat să devină primul campion olimpic al înotului românesc. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Prima decizie a lui David Popovici a fost să nu stea în satul olimpic. Dacă iniţial, românul a fost „certat”, hotărârea lui a fost una ideală, dacă ţinem cont că, ulterior, mai mulţi sportivi au luat-o pe urmele lui David. David Popovici şi imaginea care spune totul despre campionul român Imaginea care spuns totul însă despre Popovici este cea de la plecarea delegaţiei României spre Paris. Atunci, puştiul de 19 ani a ales să poarte o mască de protecţie împotriva Covid-19. Faptul că a stat foarte mult timp alături de Vlad Stancu, putea să-l coste poate chiar titlul olimpic. Stancu este infectat cu Covid-19 şi nu a avut nicio şansă de a fi la nivelul aşteptărilor. Astfel, faptul că a purtat mască l-a ajutat pe Popovici să scadă enorm riscul de a fi infectat înainte de JO, în caz contrar virusul având şanse mari să îl „atingă” şi pe el. Vlad Stancu: „Am stat la pat 2-3 zile, n-am mâncat deloc, doar am băut apă” Vlad Stancu a dezvăluit prin ce stări a trecut la Paris, după ce a fost infectat cu Covid-19. El speră că va putea concura la 1.500 m liber, după ce a ratat finala la 800 m liber. Reclamă

„Acum 3 zile m-au depistat cu COVID. Am stat la pat 2-3 zile, n-am mâncat deloc, doar am băut apă. Am stat foarte mult să mă gândesc dacă să renunț, dar nu s-a putut. Sunt foarte trist, dar nu am ce face.

E o arenă spectaculoasă, cu un public superb. Păcat că nu am putut să performez pe măsură, sunt foarte supărat.

Am stat foarte mult să mă gândesc dacă să renunț, dar nu s-a putut. Sunt foarte trist, dar nu am ce face. E o arenă spectaculoasă, cu un public superb. Păcat că nu am putut să performez pe măsură, sunt foarte supărat”, a spus Stancu, citat de gsp.ro.

