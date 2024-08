Dezvăluirea incredibilă făcută de David Popovici despre părinţii săi. Ce s-a întâmplat la Paris - Antena Sport

Dezvăluirea incredibilă făcută de David Popovici despre părinţii săi după cele două medalii câştigate la Jocurile Olimpice are legătură cu timpul pe care cei trei l-au petrecut împreună, la Paris.

„3 minute adunate”, susţine campionul român de 19 ani că şi-a văzut părinţii, pe timpul Jocurilor Olimpice. Mihai şi Georgeta Popovici au decis să îl lase pe David doar pe mâna antrenorilor.

Dezvăluirea incredibilă făcută de David Popovici despre părinţii săi

„Mi-am văzut părinţii trei minute adunate, la Jocurile Olimpice. Chiar mai mult v-am văzut pe voi, am vorbit cu voi. Mai mult am stat fie în camera de hotel, fie pe drum. M-au lăsat în pace, nu au vrut să interfereze cu.. După medalii, am apucat doar să ne îmbrăţişăm. În continuare, vă văd mai mult pe voi.

Va fi o întoarcere la Bucureşti foarte agitată, dar în bine. Cred că trebuie să învăţ şi să mă bucur câteodată de laudele pe care le merit, dar cu o limită. Ele vor fi interminabile.

Trebuie să ştiu când să pun stop. Am reuşit ceva extraordinar, dar viaţa merge înainte. Nu e totul doar despre înot, vreau să mă bucur şi de vacanţă, să fiu liniştit, să petrec cu ai mei”, a spus David Popovici.