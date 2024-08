Marian Enache, despre aurul cucerit la Jocurile Olimpice 2024: "Este un sentiment unic când istoria o scrii cu cerneală de aur" - Antena Sport

Marian Enache a vorbit despre aurul cucerit la Jocurile Olimpice 2024, alături de Andrei Cornea, în proba de dublu vâsle masculin.

Marian Enache, despre aurul cucerit la Jocurile Olimpice 2024: „Este un sentiment unic când istoria o scrii cu cerneală de aur”

Canotorul Marian Enache, care a cucerit alături de Andrei Cornea prima medalie olimpică de aur a României în proba de dublu vâsle masculin, a declarat, miercuri, la întoarcerea de la Paris, că este ceva incredibil când „scrii istoria cu cerneală de aur”

„Nu aveam cum să ratăm aurul pentru că i-am spus şi lui Andrei că pentru asta suntem acolo, să câştigăm. Pentru mine să scriu istorie la canotaj este un sentiment unic, este ceva incredibil, mai ales când istoria o scrii cu cerneală de aur. Nu există niciun sentiment mai frumos decât să fii campion olimpic”, a spus Enache la Salonul Oficial al Aeroportului ”Henri Coandă”, potrivit agerpres.ro.

„Ne bucurăm că suntem acasă ne simţim mai confortabil. Medaliile noastre sunt în siguranţă, pentru că de când le-am câştigat nu prea am reuşit să ne odihnim, pentru că ne era frică să nu fie un vis. Am început să conştientizăm şi să realizăm ce am reuşit pentru că pentru asta am muncit. Acum vrem să o luăm treptat, să trecem de la o zi la alta, pentru că nu vrem să ne adâncim în acest rezultat, deoarece mai avem şi alte obiective în viitor. Însă viaţa noastră s-a schimbat în bine Am început să întâlnim oameni importanţi, legende ale sportului mondial”, a adăugat el.