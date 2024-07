Ovidiu Ionescu, eliminat din competiţia de simplu masculin, la Jocurile Olimpice! Românul, învins de croatul Andrej Gacina - Antena Sport

Ovidiu Ionescu a fost eliminat de croatul Andrej Gacina din competiţia de simplu masculin de la Jocurile Olimpice. Croatul Andrej Gacina s-a impus cu 4-1 la seturi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ovidiu Ionescu şi Andrej Gacina s-au înfruntat în turul doi din competiţia de simplu masculin la tenis de masă.

Ovidiu Ionescu, eliminat din competiţia de simplu masculin, la Jocurile Olimpice! Românul, învins de croatul Andrej Gacina

Ovidiu Ionescu şi Bernadette Szocs au părăsit, duminică, turneul de dublu mixt în sferturile de finală. Perechea română a fost învinsă de sud-coreenii Jonghoon Lim şi Yubin Shin.

„Nu ştiu dacă am fi câştigat, dar alta ar fi fost dinamica meciului. Ai nevoie să teţii de ei, să nu îi laşi să ia un avans de două seturi. După ce se dezlănţuie, presiunea dispare şi e ca un fel de antrenament pentru ei. Chiar cred că am etalat un joc bun, dar în momentele cheie au avut toate răspunsurile. Au fost câteva decizii, mai ales în primul set, la 10-8, eu l-am văzut că pleacă într-o parte, am zis să îi dau pe partea lui mai bună.

El a scos mingea mai bine decât m-am aşteptat. Primul set a fost cheia meciului. E mare dezamăgirea, am avut tragerea pe care ne-am dorit-o, adversarii pe care ni i-am dorit şi să pierdem cu 4-0 e foarte dureros. Au câştigat ei, au avut un nivel fantastic. Am jucat bine, scorul a fost 4-0. Nu avem ce spune. Mai sunt şanse la medalie, clar şansele mai mari sunt de partea fetelor”, declara Ovidiu Ionescu după înfrângere.