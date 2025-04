Japonezul Amane Kumagai a fost cucerit de bucătăria românească: "În fiecare zi mănânc!" Singurul sportiv român de care ştia când a ajuns la Bucureşti - Antena Sport

Un voleibalist din Japonia şi-a amintit tradiţiile din ţara lui în inima Bucureştiului. Cireşii înfloriţi din Herăstău l-au inspirat. Bucătăria românească l-a cucerit. Şi mama lui din Osaka trebuie să-i facă ciorbă românească de acum încolo.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Japonezul Amane Kumagai are 23 de ani şi joacă volei la Ştiinţa Bucureşti. Asiaticul s-a simţit ca acasă, în Japonia, printre cireşii înfloriţi din Herăstrău.

Japonezul Amane Kumagai a fost cucerit de bucătăria românească

„Simt Japonia acum foarte bine. Hanami face parte din cultura japoneză.Stăm aici, privim cireşul înflorit, mâncăm ceva bun. Luăm băuturi, alcool, de toate„, a spus Amane Kumagai.

Fermecat de bucatăria românească, Amane mănâncă ciorbă şi înainte de culcare.

„Când am mâncat ciorbă prima dată am fost surprins şi am spus ‘Wow! Ce e asta?’ În fiecare zi mănânc mâncare românească. În special ciorba, micii… Le iubesc!”, a mai spus Amane.