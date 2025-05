Atacantul de "10 milioane de euro" propus lui Gigi Becali la FCSB - Antena Sport

A fost ceva normal pentru mine, am încercat să îmi fac datoria pe teren, am încercat să rămân concentrat. Eu zic că am arătat foarte bine sezonul acesta şi sper acum la naţională să am evoluţii bune. Eu nu ştiu nimic, trebuie să vorbiţi cu domnul Neluţu. Ce spune clubul, asta trebuie să fac.

Ce declaraţie? Să alerg mai mult sau ce? Sunt meciuri când alergi mai mult, unele când alergi mai puţin. Eu încerc să îmi fac datoria şi cred că am arătat bine sezonul acesta. Contează, pentru că este un antrenor mare, o legendă. Eu încerc să îmi fac cât mai bine treaba.

Am făcut un sezon foarte bun, am reuşit să câştigăm un trofeu aşa cum ne-am propus şi anul viitor va fi mai bine. (n.r. ce notă îţi dai) Las analiştii să îmi dea”, a declarat Louis Munteanu, pentru sursa citată anterior.

„Nu vreau să comentez, eu apreciez foarte mult toți jucătorii, mă uit și la datele lui fizice, el trebuie să crească. Dacă nu înțelege că trebuie să facă un efort să ajungă la cel puțin 10 kilometri jumătate, 11 kilometri, alergare pe teren, asta înseamnă mai multă disponibilitate de a face pressing, de a reveni în apărare”, spusese Lucescu, despre Munteanu.