Daniel Pancu, înlocuitorul lui Marius Şumudică la Rapid - Antena Sport

Marius Şumudică e istorie la Rapid

Victor Angelescu a anunţat deja că despărţirea de Şumudică este iminentă, mai ales că şi antrenorul a spus-o în mai multe rânduri, după eliminarea din Cupa României.

„Cred că și el își dorește să plece. După cum știți, a făcut public de mai multe ori acest lucru,că și-a dorit să plece. Am avut o discuție și am stabilit că rămâne atât timp cât mai avem șanse. Cred că e un subiect închis, nu am apucat să vorbesc cu el.

Am și zis că e un subiect închis. Sincer, îmi pare rău că nu am reușit cu el. Asta este, ce să facem? Trebuie să mergem înainte. L-am dorit foarte mult, e adevărat că am vorbit cu Dan și am fost unul dintre oamenii care a zis că e momentul lui Marius și trebuie să i se dea și lui șansa să antreneze Rapidul.