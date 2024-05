Noutățile lunii mai în AntenaPLAY - Antena Sport

DePărinți.ro | Parenting 2.0 revine cu un nou sezon captivant, în care Laura Cosoi, alături de specialiști din diverse domenii, continuă să ofere părinților informații și sfaturi valoroase despre creșterea, îngrijirea și dezvoltarea copiilor. Acest show se distinge prin abordarea și practică a temelor esențiale de parenting, promițând să fie un ghid indispensabil pentru orice părinte care dorește să navigheze cu succes provocările parentale, mai ales cele contemporane.

Ce filme vezi în mai în AntenaPLAY

În luna mai, AntenaPLAY îți propune o escapadă cinematică plină de diversitate. Explorează în SuperNova puterea iubirii în circumstanțe dificile, descoperă curajul Mariei, regina României.

Trăiește alături de Valerie în Teenage Girl: Valerie’s Holiday provocarile adolescentilor de a deveni populari, râzi cu Military Wives, o comedie care aduce în prim-plan viețile pline de culoare ale soțiilor de soldați, simte cursă contra cronometru în Life on Earth: Severance și aventurează-te într-o călătorie captivantă prin frumusețile și misterul Guatemalei alături de Martin & Margo

Seriale ce te vor captiva

Serialele tale preferate te așteaptă și ele în AntenaPLAY!

Little Big Heart, un nou serial, doar pentru tine:

Când mama sa este diagnosticată cu o gravă problemă cardiacă necesitând o operație scumpă pentru a supraviețui, Masal, o tânără de numai 9 ani, se vede pusă în situația de a găsi banii necesari pentru tratament. În aceste momente dificile, Evgin, noul ei profesor, se străduiește să o sprijine. Sub presiunea circumstanțelor, Masal începe să se schimbe, pierzându-și inocența și devenind o persoană distantă și calculată, determinată să facă tot ce este necesar pentru a-și salva mama. Luna mai îți aduce episoade noi din serialele tale preferate. În luna mai, serialele tale favorite turcești, precum „Șansa Vieții Mele” și „Povești Nespuse”, revin cu noi episoade captivante. De asemenea, nu rata noul sezon al serialului „Little Coincidences”, unde vei urmări noi aventuri alături de Marta și Javi. Continuă să descoperi poveștile emoționante ale femeilor din „Deceiving Love”, care înfruntă zilnic provocări în relațiile lor, acum în al doilea sezon. În același timp, „Parot” își continuă lupta împotriva injustiției, iar „Delightfully Deceitful” avansează cu noi planuri de răzbunare. Reclamă

Animații pentru cei mici

În mai te bucuri de super animații pentru cei mici precum Masha and the Bear, Pingu, Lingokids , Two minutes tales, disponibile integral în AntenaPLAY.

Ai desene distractive pentru întreaga familie! AntenaPLAY oferă o serie de animații educative, iar parinții pot lăsa copii să vizioneze fără griji.

Ai sport în AntenaPLAY

În luna mai, în AntenaPLAY poţi vedea în continuare fotbalul din Liga Portugal, Serie B, Superliga Greciei, Cupa Franţei sau finala Ligii Campionilor Asiei. De asemenea, Formula 1 revine cu Marile Premii de la Miami, Emilia-Romagna şi Monaco, în timp ce iubitorii de hochei pot urmări Campionatul Mondial şi Campionatul Mondial, Divizia 1, Grupa A. Tenisul de masă aduce două competiţii de marcă, Saudi Smash 2024 şi WTT Champions Chongqing 2024.

Fotbal – spectacol, în AntenaPLAY

Luna mai decide câştigătoarele competiţiilor transmise în AntenaPLAY, unde se vor desfăşura ultimele etape din Liga Portugal, Superliga Greciei, Serie B şi England Championship.

De asemenea, pe 25 mai se va disputa finala Cupei Franţei (Olympique Lyon – PSG), dar şi finala Coupe Gambardella. Din fotbalul francez, pe AntenaPLAY poţi vedea şi finala Cupei Franţei la fotbal feminin, Fleury 91 – PSG (4 mai).

Liga Campionilor Asiei îşi va stabili şi ea învingătoarea. Yokohama Marinos şi Al-Ain se vor întâlni, tur-retur, pe 11 şi pe 25 mai.

3 Mari Premii de Formula 1, în luna mai

Tot în luna mai, pasionaţii de Formula 1 vor fi răsplătiţi cu 3 Mari Premii, Miami (3-5 mai), Emilia-Romagna (17-19 mai) şi Monaco (24-26 mai). Formula 2 şi Formula 3 revin cu cursele de la Imola şi Monte Carlo. La Miami, va avea loc şi a doua cursă de Formula 1 Academy. De asemenea, TotalEnergies 6 Hours of Spa-Francorchamps se va desfăşura între 9 şi 11 mai.

Campionatul Mondial de Hochei, live în AntenaPLAY

Campionatul Mondial de hochei se va disputa în perioada 10-26 mai şi va fi transmis live în AntenaPLAY. Cele mai bune 16 echipe ale lumii luptă pentru supremaţie, în Cehia.

În perioada 28 aprilie – 4 mai, România va participa la Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa A. La competiţia de la Bolzano, tricolorii vor întâlni Ungaria, Slovenia, Italia, Coreea de Sud şi Japonia.

Două turnee de tenis de masă, în AntenaPLAY

Saudi Smash 2024 şi WTT Champions Chongqing 2024 sunt cele două turnee de prestigiu din tenisul de masă ce vor avea loc în luna mai, live în AntenaPLAY. Bernadette Szocs va fi prezentă la cele două competiţii şi speră să obţină noi rezultate impresionante împotriva adversarelor din Asia.

Box şi MMA, în AntenaPLAY

Pe 4 mai, va avea loc gala de box One Star Night 2, ce se va desfăşura la Saint-Maurice de Beynost. Campionii din box anunţă spectacol în ring, în lupta pentru centuri.

Pe 24 mai, pe celebra Reims Arena, va avea loc gala Hexagone 16, unde mai mulţi luptători cu palmares fără înfrângere vor lupta pentru supremaţie.

