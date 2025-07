Noutățile lunii iulie în AntenaPLAY - Antena Sport

Din 15 iulie, în AntenaPLAY, te poți bucura de documentare de excepție. De la destinul regal al lui Charles în Born to Be King, până la latura intimă a prințesei Diana în Diana: A Mother’s Love și The Diana Interview: Revenge of a Princess, aceste documentare oferă o perspectivă emoționantă asupra familiei regale britanice. Descoperă și evoluția actualului cuplul regal britanic în Charles and Camilla: King and Queen in Waiting, iar în He Said, She Said: Blake Lively vs Justin Baldoni, pătrunde în universul starurilor de la Hollywood și al controverselor dintre ei.

Premiere de seriale în luna iulie în AntenaPLAY

Din 8 iulie, pregătește-te să descoperi povestea captivantă din producția turcească Curajul de a renaște, care suprinde forța unei mame de a-și reclădi viața, chiar și când descoperă secrete dureroase în propria familie.

Tărâmul iubirii aduce în prim-plan o dragoste aparent imposibilă, pusă la încercare de tradiții și alianțe periculoase. Premiera serialului turcesc are loc pe 19 iulie pe Happy Channel, iar următoarele episoade vor fi disponibile doar în AntenaPLAY.