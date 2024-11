Imagini tari cu jucătorii echipei Detroit Pistons. Au mers cu metroul la meciul cu Brooklyn Nets - Antena Sport

Imaginile zilei au fost oferite de jucătorii echipei Detroit Pistons. Baschetbaliştii au plecat cu metroul în deplasarea pentru meciul cu Brooklyn Nets. Călătoria a devenit virală pe reţelele de socializare.

Jucătorii echipei de baschet Detroit Pistons au fost nevoiţi să facă o călătorie mai puţin neobişnuită până la Barclays Center pentru a înfrunta Brooklyn Nets, în NBA. Meciurile din NBA se vă exclusiv în AntenaPLAY.

Imagini tari cu jucătorii echipei Detroit Pistons. Au mers cu metroul la meciul cu Brooklyn Nets

Detroit Pistons s-a deplasat la Brooklyn, New York, pentru a se confrunta cu Nets. Totuşi, un obstacol le-a stat în cale pentru a ajunge la arenă: maratonul din New York. Cu această ocazie, campionii NBA din 2003 au fost nevoiţi să folosească sistemul de transport public din New York pentru a ajunge la destinaţie.

Călătoria cu metrolul le-a fost cu noroc, pentru că jucătorii din Michigan au câştigat pentru a doua oară în sezonul regulat împotriva celor de la Nets (92-106).

NYC Marathon took us on a detour… pic.twitter.com/gjqNZv0j8p

— Detroit Pistons (@DetroitPistons) November 3, 2024