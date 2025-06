Povestea fabuloasă a refugiatului sud-sudanez din draftul NBA. A început baschetul la sfatul unui motociclist - Antena Sport

După experienţa de la tabăra lui Deng, sud-sudanezul a fost înscris în programul NBA Academy Africa din Senegal, iar ani mai târziu a venit la Universitatea din Duke, alături de care a ajuns în Final 4-ul competiţiei între colegiile de baschet nord-americane.

Maluach a devenit unul dintre cele mai interesante talente din baschetul universitar, motiv pentru care a fost ales al 10-lea în draftul NBA din 2025. Africanul a fost vizibil emoţionat de ceea ce a reuşit, motiv pentru care nu a putut să îşi ascundă lacrimile la interviul acordat imediat după ce a fost selectat:

“Sunt aici ca să reprezint tot continentul, trăind în Africa am avut tot continentul în spate. Am oferit speranţă tinerilor, am inspirat tinerii şi următoarea generaţie de baschet african.