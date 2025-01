"Îţi putem spune Lord of the Rings?" Obi Toppin, savuros înainte de Paris Games 2025! Ce obiectiv are starul lui Indiana Pacers - Antena Sport

Obi Toppin este prezent în capitala Franţei, acolo unde au loc NBA Paris Games 2025. Starul celor de la Indiana Pacers s-a bucurat de fiecare minut petrecut în hexagon.

Fost câştigător al concursului de dunk de la NBA All Star Game din 2022, Toppin a devenit un adevărat „Stăpân al Inelelor”.

Obi Toppin, cu gândul şi la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028: „În fiecare zi muncim pentru aceste obiective”

În vârstă de 26 de ani, jucătorul născut în Brooklyn se gândeşte şi la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, care vor avea loc în 2028.

„(n.r. Obi, cât de încântat eşti că te afli aici?) Sunt foarte încântat. Este prima oară când mă aflu aici. Suntem aici de două zile şi m-am simţit bine în fiecare minut.

(n.r. Ştim că îţi plac dunk-urile şi că eşti un fost câştigător de concurs de dunk. Te putem numi Lord of the Rings?) Mai spune o dată? Lord of the Rings? Normal că puteţi.