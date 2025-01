Paris Games 2025 | San Antonio Spurs şi Indiana Pacers joacă de două ori în capitala Franţei! Victor Wembanyama se întoarce acasă - Antena Sport

San Antonio Spurs şi Indiana Pacers se vor întâlni de două ori săptămâna aceasta la Paris. Pentru prima oară în istoria NBA, capitala Franţei va găzdui două meciuri în sezonul regulat al celui mai puternic campionat de baschet din lume.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Victor Wembanyama este atracţia săptămânii a NBA-ului la Paris. Starul celor de la San Antonio Spurs va juca primele sale meciuri din NBA în ţara natală.

San Antonio Spurs şi Indiana Pacers joacă două meciuri la Paris

Înainte de a fi primul pick în draftul din 2023, atunci când a ajuns la San Antonio Spurs, Wembanyama a jucat în capitala Franţei la Metropolitans 92.

„Numai la asta mă gândesc”, a spus Wembanyama, atunci când a fost întrebat despre cele două partide pe care le va disputa alături de Spurs la Paris.

Indiana Pacers are un început perfect de an. Echipa are 8-1 în 2025, în timp ce San Antonio Spurs a obţinut doar 2 victorii şi a pierdut alte 6 partide. La jumătatea sezonului, Spurs se află pe locul 12 în Conferinţa de Vest, în timp ce Indiana Pacers este pe locul 5 în Conferinţa de Est.