Miami Heat, statuie în onoarea legendarului Dwayne Wade: "N-aş fi putut scrie scenariul ăsta mai bine" - Antena Sport

Miami Heat a dezvăluit o statuie în onoarea legendarului Dwayne Wade. Fostul mare jucător a ajuns la 42 de ani.

El a jucat în NBA în perioada 2003-2019, are trei titluri de campion şi a fost votat MVP-ul finalei din 2006. NBA se vede în acest sezon în AntenaPLAY.

Miami Heat, statuie în onoarea legendarului Dwayne Wade: „N-aş fi putut scrie scenariul ăsta mai bine”

Echipa nord-americană de baschet Miami Heat a dezvăluit o statuie în onoarea lui Dwayne Wade, unul dintre jucătorii legendari ai francizei, retras din activitate în urmă cu cinci ani.

Statuia se află în faţa Kaseya Center, casa echipei din Florida. Wade este primul jucător de la Heat care are propria statuie, la un an după ce a fost primul jucător din Miami inclus în Hall of Fame şi la patru ani după ce franciza a retras tricoul cu numărul 3 în onoarea sa.

Wade, acum în vârstă de 42 de ani, a jucat în NBA din 2003 până în 2019, în principal pentru echipa din Florida (a avut perioade şi la Chicago Bulls şi Cleveland Cavaliers). Cu Miami Heat, el a fost de trei ori campion în 2006, 2012 şi 2013 (şi finalist în 2011 şi 2014), a jucat în All-Star Game de 13 ori şi a fost votat MVP al finalei în 2006.