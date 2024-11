Calgary Flames - Buffalo Sabres (20:00, sâmbătă) şi San Jose Sharks - New Jersey Devils (02:00, luni) LIVE VIDEO în AntenaPLAY - Antena Sport

Colaj Calgary Flames & New Jersey Devils / Profimedia

Calgary Flames - Buffalo Sabres (20:00, sâmbătă) şi San Jose Sharks - New Jersey Devils (02:00, luni) LIVE VIDEO în AntenaPLAY

Calgary Flames îşi încheie road trip-ul început la Montreal cu duelul care va avea loc în KeyBank Center din Buffalo.

Calgary Flames, echipă care a început perfect sezonul din NHL, cu patru victorii, a traversat o perioadă mai puţin fericită, cu patru înfrângeri la rând la final de octombrie. Formaţia canadiană şi-a mai revenit la începutul acestei luni, având două victorii şi o înfrângere. Până la meciul de sâmbătă cu Buffalo, Calgary, va juca şi la Boston, cu Bruins.

Buffalo Sabres nu a avut un început grozav de sezon, dar a reuşit să obţină trei victorii la rând pe final de octombrie. A urmat însă o nouă serie negativă, înaintea victoriei de pe teren propriu cu Ottawa Senators. Până la meciul de sâmbătă seară, Buffalo Sabres va juca în Madison Square Garden, cu New York Rangers, urmând ca 24 de ore mai târziu să primească vizita celor de la Flames.

New Jersey Devils, echipa cu cele mai multe meciuri disputate până acum în acest sezon, va primi luni, de la ora 02:00, vizita celor de la San Jose Sharks. Finalista Cupei Stanley din 2016 a avut un start mediocru de sezon, reuşind pentru a doua oară la rând performanţa negativă de 9 înfrângeri la rând în debutul sezonului. San Jose şi-a revenit şi are patru victorii în ultimele cinci meciuri. Până la meciul de la New Jersey, Sharks mai joacă pe teren propriu cu Minnesota, după care, pe terenul lui Devils, va începe un road trip cu patru deplasări.