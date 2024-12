Chicago Blackhawks - New Jersey Devils LIVE VIDEO (20:00). Spectacol total în NHL - Antena Sport

Meciul Chicago Blackhawks – New Jersey Devils va fi transmis în format LIVE VIDEO în AntenaPLAY, de la ora 20:00. Cele două echipe, care se află în situaţii total diferite, se întâlnesc pentru prima oară în acest sezon.

New Jersey, echipa cu cele mai multe meciuri disputate până acum în actualul sezon, primeşte vizita echipei cu cele mai puţine puncte în NHL.

Chicago Blackhawks – New Jersey Devils LIVE VIDEO (20:00)

Sub comanda lui Sheldon Keefe, New Jersey Devils se află pe locul 2 în Divizia Metropolitană, la un singur punct în spatele liderului Washington Capitals, care are însă patru meciuri mai puţin disputate. Până acum, recordul celor de la Devils este 19-10-3. În ultimul meci, New Jersey a câştigat pe teren propriu cu Los Angeles Kings, scor 3-1, punând capăt seriei de şase victorii la rând a echipei din California.

De partea cealaltă, Chicago Blackhwaks are o singură victorie în ultimele şapte meciuri, obţinută în Madison Square Garden, contra lui New York Rangers. A urmat apoi o înfrângere la limită în Long Island, cu New York Islanders, scor 4-5.

Sezonul trecut, New Jersey Devils a câştigat ambele meciuri cu Chicago Blackhawks cu acelaşi scor, 4-2. Cele două se vor mai întâlni abia pe 26 martie, în United Center din Chicago.