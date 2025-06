Gigi Becali a anunţat că scoate un titular din echipă pentru că are TikTok: "Bine că mi-aţi zis" - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat că va scoate un titular din echipa FCSB-ului pentru că acesta şi-a făcut TikTok. Patronul FCSB-ului a declarat “război total” reţelelor sociale.

Becali a spus, cel mai probabil în glumă, că îl va scoate pe Târnovanu din poarta FCSB-ului pentru că are TikTok şi îl va înlocui cu Zima, pe care l-a transferat de la Petrolul.

Gigi Becali a spus că îl va scoate din poartă pe Târnovanu pentru că are TikTok!

„(n.r: De jucătorii care s-au apucat de TikTok, Târnovanu, Şut, Olaru) S-au apucat de TikTok? Eu spun aşa, oricare jucător care s-a apucat de TikTok… dracii, dracii, dracii. Te acaparează dracii şi mingea o dai în altă parte, te înnebunesc dracii. Am un telefon care e la Luţu. (…) Apasă pe Instagram, numai femei-femei-femei. Mă uitam la femei. Ce fac, mă, mă uit la femei… Ia gata, scoate… După aia TikTok. Mă uitam la clipuri cu mine. Era ceasul 5. Am aruncat telefonul, scoate TikTok-ul, dracii. Întrebaţi doctorii, să vedeţi. Eu Instagram nu am, Facebook nu am, TikTok-ul nu-l am. Îl are Luţu. Cred că se uita el, de aia îmi dădea numai femei. Şi l-am luat şi l-am aruncat.

(n.r: despre Târnovanu) Are TikTok, intră ăla în poartă… intră Zima. Bine că mi-aţi zis”, a spus Gigi Becali la nunta Kirei Hagi.

Becali a vrut să îl transfere pe Ianis Hagi la FCSB de la nunta Kirei!

Gigi Becali a făcut show în timpul declaraţiilor pe care le-a dat chiar de la fericitul eveniment. El a dezvăluit că a discutat şi cu Ianis Hagi, fratele Kirei, propunându-i acestuia să vină la FCSB.