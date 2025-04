Bernadette Szocs, obiectiv uriaş înainte de Cupa Mondială 2025: "Sunt pe drumul cel bun" - Antena Sport

Pe tabloul masculin, Ovidiu Ionescu se va afla alături de numele uriaşe din tenisul masculin, precum Wang Chuqin, Lin Shidong, Liang Jingkun, Alexis Lebrun, Felix Lebrun, Tomozaku Harimoto, Truls Moregard sau Darko Jorgic.

Szocs, 6 titluri naţionale consecutive

Bernadette Szocs a câştigat cel de-al şaselea titlu naţional consecutiv şi al şaptelea al carierei. În finală, Bernie a trecut de prietena ei, Bianca Mei-Roşu, în vârstă de 18 ani, cu 4-1 la seturi.

„Mă simt foarte mândră, pentru că de data aceasta s-a simţit că am fost un pic obosită, dar am dat totul pentru că îmi doresc să câştig cât mai multe titluri consecutive. Am un regret că nu am reuşit în proba de dublu.