Bernadette Szocs şi Eliza Samara, gata de spectacol la WTT Champions Macao 2024! Competiţia e în AntenaPLAY - Antena Sport

Bernadette Szocs şi Eliza Samara, gata de spectacol la WTT Champions Macao 2024! Eliza Samara şi Bernadette Szocs, după un meci/ Profimedia Images Bernadette Szocs şi Eliza Samara sunt gata de spectacol la WTT Champions Macao 2024! Româncele vor concura în competiţia dotată cu premii totale de 800.000 de dolari. Pentru Bernadette Szocs este prima competiţie de după turneul olimpic. WTT Champions Macao 2024 se va vedea în AntenaPLAY în perioada 9-16 septembrie. Bernadette Szocs şi Eliza Samara, gata de spectacol la WTT Champions Macao 2024! Competiţia e în AntenaPLAY La startul turneului de la Macao vor fi 9 dintre cele mai bune 10 jucătoare din clasamentul mondial: Sun Yingsha, Chen Meng, Wang Manyu, Wang Yidi, Hina Hayata, Shin Yubin, Miwa Harimoto, Mima Ito şi Cheng I-Ching. Nume uriaşe se află şi pe tabloul masculin, acolo unde îi găsim pe Wang Chuqin, Fan Zhendong, Hugo Calderano, Liang Jingkun, Felix Lebrun, Ma Long, Lin Yun-Ju, Tomokazu Harimoto sau tânărul suedez Truls Moregard. Premiile de la WTT Champions Macao 2024 sunt impresionante: campionii vor fi răsplătiţi cu 35.000 de dolari, finaliştii, cu 27.000 de dolari, semifinaliştii vor încasa 18.000 dolari, iar sfertfinaliştii vor primi 14.500 de dolari.

Punctele pentru campionatul mondial vor fi, de asemenea, un element important: câştigătorii vor primi 1.000 de puncte, finaliştii, 700 de puncte, semifinaliştii, 350 de puncte, iar sfertfinaliştii vor fi recompensaţi cu 175 de puncte.

Bernadette Szocs şi Eliza Samara au participat la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. În cadrul probei de echipe, România a fost învinsă cu 3-2 de către India. Szocs şi Samara nu au reuşit să cucerească o medalie la Paris, aşa că sunt, cu siguranţă, dornice să aibă o prestaţie cât mai bună la Macao.

„Chiar nu am niciun regret faţă de ceea ce am făcut la aceste Jocuri, pentru că am lăsat totul deoparte şi am făcut totul pentru tenisul de masă. Acum ştiu că trebuie să mă antrenez şi mai mult. Trebuie să acceptăm că am avut noi o zi mai slabă şi ele o zi mai bună. Eu nu voi renunţa însă la visul meu cel mare. Mai am patru ani la dispoziţie şi sunt convinsă că într-o zi va deveni realitate”, declara Bernadette Szocs după Jocurile Olimpice.

