Bernadette Szocs, după eliminarea României de la Jocurile Olimpice 2024: "Sunt tare dezamăgită, nici nu pot exprima în cuvinte" - Antena Sport

Bernadette Szocs a vorbit după eliminarea României de la Jocurile Olimpice 2024, în urma eşecului 2-3 cu India. Cea mai bună jucătoare a noastră susţine că diferenţa a fost făcută în primele două meciuri.

„Din păcate, diferenţa s-a făcut în primele două meciuri. Acolo ne-ar fi trebuit foarte mult unul dintre cele două meciuri, pentru că ştiam că va fi o întâlnire foarte dificilă împotriva lor. De fiecare dată am avut meciuri strânse cu India. Din păcate azi nu ne-a ieşit, au condus cu 2-0 apoi, am încercat să revenim, dar ştiam că dacă ajungem la un 2-2 este dificil.

Bernadette Szocs, după eliminarea României de la Jocurile Olimpice 2024

Pentru că Manika Batra are mai multă experienţă decât Adina. Au mai şi jucat împreună nu de mult timp şi a învins-o, deci are un plus faţă de ea. Nu ar fi trebuit să ajungem acolo, este o dezamăgire foarte mare. Acum nu mai avem cum să dăm timpul înapoi. Din greşelile astea trebuie să învăţăm şi să încercăm data viitoare să fie 2-0 pentru noi”, a afirmat ea.

Deşi este dezamăgită, Szocs a menţionat că nu renunţă la visul său cel mare, acela de a cuceri o medalie olimpică.

„Sunt tare dezamăgită, nici nu pot exprima în cuvinte. Încă nu realizez 100% ce s-a întâmplat, adică nu vreau să accept situaţia, chiar dacă deja s-a întâmplat. Am foarte multe de învăţat de aici de la Jocurile Olimpice de la Paris. Mă motivează, am o ambiţie în plus. Chiar nu am niciun regret faţă de ceea ce am făcut la aceste Jocuri, pentru că am lăsat totul deoparte şi am făcut totul pentru tenisul de masă. Acum ştiu că trebuie să mă antrenez şi mai mult. Trebuie să acceptăm că am avut noi o zi mai slabă şi ele o zi mai bună. Eu nu voi renunţa însă la visul meu cel mare. Mai am patru ani la dispoziţie şi sunt convinsă că într-o zi va deveni realitate”, a explicat jucătoarea română.