Bernadette Szocs şi Eliza Samara, pe tabloul principal de la WTT Champions Chongqing 2024 (30 mai - 3 iunie, AntenaPLAY) - Antena Sport

De pe tabloul masculin, nu lipsesc cei patru chinezi, Wang Chuqin, Fan Zhendong, Liang Jingkun şi Lin Gaoyuan, dar şi Felix Lebrun sau Simon Gauzy.

Premiile totale sunt substanţiale, în valoare de 800.000 de dolari. Câştigătorul încasează 35.000 de dolari, finaliştii, câte 27.000 de dolari, semifinaliştii, câte 18.000 de dolari, iar sfertfinaliştii primesc 14.500 de dolari.

Punctele din clasamentul mondial sunt şi ele pe măsură. Învingătorii vor avea garantate 1.000 de puncte, finaliştii, 700 de puncte, semifinaliştii, 350 de puncte şi sfertfinaliştii, 175 de puncte.

