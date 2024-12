Bernie Szocs şi Ovidiu Ionescu, lovituri colosale în România - Japonia! Au făcut show total la Cupa Mondială echipe mixte 2024 - Antena Sport

Sistemul de joc

1) Dublu mixt

2) simplu feminin (sportiva care nu joacă dublu mixt)

3) simplu masculin (sportivul care nu joacă dublu mixt)

4) Dublu feminin vs dublu feminin / Dublu masculin vs dublu masculin

5) Dublu masculin vs dublu masculin / Dublu feminin vs dublu feminin

