Puncte superbe reuşite de Bernadette Szocs, în duelul "de foc" cu Satsuki Odo! Bernie a făcut spectacol la WTT Finals Fukuoka - Antena Sport

Bernadette Szocs, după calificarea în sferturi la WTT Finals 2024

Jucătoarea de 29 de ani a învins-o cu 3-1 pe reprezentanta gazdelor, Hina Hayata. A fost prima ei victorie în faţa niponei, care se impusese în precedentele trei întâlniri. Ulterior, Bernie a învins-o şi pe Satsuki Odo, o altă japoneză, pentru a-şi asigura prezenţa în semifinale

„Sunt foarte fericită că am învins-o pe Hayata. Am jucat de multe ori împotriva ei şi până acum nu o învinsesem. M-am uitat peste ultimul meci direct, la Frankfurt, când am condus-o cu 2-1 şi 9-6 şi am pierdut. Am avut multă încredere.

Am zis că dau totul şi fac cel mai bun joc al meu şi, într-un final, am câştigat împotriva ei. Sunt foarte fericită şi vreau să joc în continuare aşa cum am făcut-o azi. Sper că voi face un rezultat mare aici”, a spus Berandette Szocs, după meci.

Pentru a ajunge la WTT Finals Fukuoka, Bernadette Szocs a profitat de abandonul lui Chen Meng, ocupanta locului 4 mondial. În sferturile de finală, ea se va duela cu învingătoarea dintre Satsuki Odo şi Mima Ito, alte două reprezentante ale gazdelor.