Anunţ surpriză al lui David Popovici! Obiectivul sportivului înaintea Campionatelor Mondiale din Singapore - Antena Sport

David Popovici surprinde pe toată lumea. Chiar la plecarea la Campionatele Mondiale de Nataţie din Singapore campionul român şi-a stabilit obiectivul. Sportivul spune că nu îl va interesa dacă pierde medaliile la competiţia din Asia.

David Popovici a plecat spre Singapore cu o săptămână înaintea startului competiţiei. Ediţia din 2025 a Mondialelor de natație se va desfășura în perioada 27 iulie – 3 august.

David Popovici spune că nu are presiune înaintea Campionatelor Mondiale din Singapore

David Popovici spune că şi-a îndeplinit deja toate obiectivele şi că nu mai are nimic de demonstrat. ”Sunt relaxat, ceea ce înseamnă că sunt bine și sunt pregătit. Anul trecut, când obișnuiam să fiu mult mai stresat în legătură cu totul, aveam foarte multe superstiții și extrem de multe obiceiuri. Dar anul acesta, fiind mai liniștit, am reușit să scap de ele. Am scăpat cumva de presiunea pe care mi-o puneam singur de a câștiga.

Acum, îndeplinindu-mi toate obiectivele pe care mi le-am propus, inclusiv titlul la Jocurile Olimpice, sunt eliberat. Pot să mă bucur de înot și să înot foarte repede și frumos, de dragul de a înota. Nu mai am în minte gândul că poate o să câștig, poate o să pierd. Pur și simplu, m-am eliberat.

Abia aștept întâlnirea cu Pan Zhanle, sigur. De fiecare dată când am înotat bine în aer liber, nu am avut cea mai importantă concurență, cea pe care o întâlnesc la Mondiale sau la Jocurile Olimpice.