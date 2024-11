Suma câştigată de Bernadette Szocs după calificarea în sferturi, la WTT Finals Fukuoka - Antena Sport

Bernadette Szocs a obţinut o victorie răsunătoare la WTT Finals Fukuoka. Marea noastră campioană a învins-o pe ocupanta locului 5 mondial, Hina Hayata, cu 3-1 (12-10, 11-7, 6-11, 11-6).

A fost primul succes al lui Bernie în faţa sportivei din Japonia. Hayata o învinsese pe sportiva de 29 de ani în precedentele trei întâlniri. Ea va primi o sumă importantă pentru atingerea sferturilor de finală.

Bernadette Szocs, 18.000 de dolari şi 265 de puncte, după victoria din WTT Finals Fukuoka

Bernadette Szocs va încasa un CEC de 18.000 de dolari. Mai mult, în clasamentul mondial, ea va acumula încă 265 de puncte. Dacă va atinge semifinalele de la Fukuoka, românca va avea garantate 25.500 de dolari şi 525 de puncte. Campionii pun mâna pe 40.000 de dolari şi 1500 de puncte.

„Sunt foarte fericită că am învins-o pe Hayata. Am jucat de multe ori împotriva ei şi până acum nu o învinsesem. M-am uitat peste ultimul meci direct, la Frankfurt, când am condus-o cu 2-1 şi 9-6 şi am pierdut. Am avut multă încredere.

Am zis că dau totul şi fac cel mai bun joc al meu şi, într-un final, am câştigat împotriva ei. Sunt foarte fericită şi vreau să joc în continuare aşa cum am făcut-o azi. Sper că voi face un rezultat mare aici”, a spus Berandette Szocs, după meciul care a fost live în AntenaPLAY.