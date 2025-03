Wang Chuqin şi Sun Yingsha sunt campionii WTT Champions Chonqing 2025 - Antena Sport

Wang Chuqin şi Sun Yingsha s-au impus în cele două finale de duminică, de la WTT Champions Chonqing 2025. În finala feminină, Sun Yingsha nu a avut emoţii în partida cu Chen Xingtong, pe care a câştigat-o cu 4-0 la seturi (11-7, 11-4, 12-10, 11-7).

Sun Yingsha s-a bucurat de o susţinere uriaşă din partea spectatorilor prezenţi pe Infinity Arena, acolo unde a avut loc WTT Champions Chonqing 2025. Acesta a fost al şaselea trofeu al jucătoarei din China la Chongqing.

Wang Chuqin şi Sun Yingsha sunt campionii WTT Champions Chonqing 2025

„Cred că am făcut o treabă grozavă în semifinale şi în finală. M-am concentrat mult mai bine. Faptul că am revenit de la 0-2 în semifinale m-a pregătit pentru finală. Am luat iniţiativa şi am avut controlul meciului”, a declarat Sun Yingsha, potrivit wordltabletennis.com.

În competiţia masculină, trofeul i-a revenit lui Wang Chuqin, cel care şi-a luat revanşa pentru înfrângerea din urmă cu un an din finală. Acum, el l-a învins pe Lin Shindoncu 4-1 (11-5, 6-11, 11-7, 11-5, 11-6).

„Prestaţia din meciul cu Lin Shindong a fost peste orice lucru pe care mi-l puteam imagina. Nu mă aşteptam să câştig aşa. Voiam doar să mă bucur de final pentru că a fost un drum dificil până aici”, a declarat Wang Chuqin, citat de sursa mai sus menţionată.