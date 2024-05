Alexander Zverev s-a calificat în turul 3 la Roland Garros. În plină cursă pentru trofeu, jucătorul german va fi judecat! - Antena Sport

Rafael Nadal a încheiat partida cu Alexander Zverev în uralele publicului aflat pe Philippe Chatrier. Campionul spaniol a fost vizibil emoţionat la finalul meciului pierdut cu germanul.

Rafael Nadal şi-a găsit cu greu cuvintele, după eşecul cu Alexander Zverev. Acesta şi-a felicitat adversarul pentru victorie şi s-a declarat recunoscător pentru susţinerea de care a avut parte la Paris.

Campionul iberic a declarat că se simte mai bine, din punct de vedere fizic, însă chiar şi aşa, sunt şanse mici să mai joace şi anul viitor la Roland Garros. Acesta speră că va participa la Jocurile Olimpice de la Paris, care se dispută tot pe arenele din complexul de la Roland Garros.

„Vreau să vă mulțumesc tuturor. Îmi e greu să vorbesc. Nu știu dacă e ultima dată când voi fi aici, în fața voastră. Îmi e greu să vorbesc de ce simt. Mă bucur că am simți dragostea oamenilor, în locul în care-l iubesc cel mai mult. Vreau să-l felicit pe Sascha Zverev. Îți doresc mult succes. Știu cât de greu ți-a fost în 2022.

Eu am trecut printr-o perioadă grea, cu multe accidentări. Am visat să fiu aici din nou, a fost un prim tur greu. Am fost competitiv, am avut șanse, dar a fost greu. E greu să spun ce va fi în viitor. E o mare șansă să nu mai revin aici, dar nu pot spune 100%. Mă simt mai bine, dar poate în două luni voi spune că e suficient. Nu știu. Sper să mă întorc aici la Jocurile Olimpice.

Nu puteam visa să câștig atâtea trofee. A fost ceva minunat. Vreau să vă mulțumesc tuturor”, a declarat Rafael Nadal, conform eurosport.ro.