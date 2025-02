"E o zi tristă pentru tenis" Nick Kyrgios a răbufnit după suspendarea primită de Jannik Sinner: "Nu există dreptate" - Antena Sport

Reacţia lui Jannik Sinner, după ce a fost suspendat 3 luni

La scurt timp după anunţul făcut de WADA, Jannik Sinner a reacţionat. Italianul de pe locul 1 ATP a recunoscut că este responsabil pentru greşelile comise şi că înţelege importanţa regulilor impuse de WADA, motiv pentru care a acceptat acestă suspendare.

„Acest caz mă urmărea de aproape un an și procesul încă mai avea mult timp de parcurs, iar o decizie ar putea fi luată abia la sfârșitul anului. Am acceptat întotdeauna că sunt responsabil pentru echipa mea și realizez regulile stricte ale WADA sunt o protecție importantă pentru sportul pe care îl iubesc. Pe această bază am acceptat oferta WADA de a rezolva aceste proceduri pe baza unei sancțiuni de 3 luni”, a declarat Sinner.

Suspendarea lui Jannik Sinner se va încheia pe 4 mai 2025, iar el va putea reveni la antrenamentele oficiale pe 13 aprilie 2025.

În urma acestei decizii, Jannik Sinner va rata mai multe turnee importante, precum Indian Wells, Miami, Monte-Carlo sau Madrid, dar va putea reveni începând cu turneul ATP Masters 1000 de la Roma. De asemenea, el va putea juca la Roland Garros.

Sinner rămâne astfel cu suspendarea de 3 luni, în timp ce rezultatele sale din ultimul an nu vor fi afectate. De asemenea, WADA a anunţat că a retras apelul făcut la TAS.