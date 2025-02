Jannik Sinner a fost suspendat pentru dopaj. Anunţul WADA zguduie lumea tenisului. Reacţia numărului 1 ATP - Antena Sport

BREAKING:

WADA announces they’ve agreed to a case resolution in Jannik Sinner’s case.

His suspension will last from February 9th to May 4th.

WADA accepted that Jannik DID NOT CHEAT or have any performance enhancing benefit.

“WADA accepts that Mr. Sinner did not intend to… pic.twitter.com/7Nfc1k2UNp

WADA şi-a retras apelul la TAS, după ce Jannik Sinner a acceptat suspendarea de 3 luni

Cu toate acestea, potrivit Codului Mondial anti-doping, un sportiv este responsabil pentru neglijenţa anturajului său. Pe baza acestor fapte, se consideră că o suspendare de trei luni este verdictul corect. Aşa cum a menţionat anteriori, WADA nu a căutat anularea rezultatelor lui Jannik Sinner, în afara de cele impuse anterior de instanţă (n.r. punctele şi banii de la Indian Wells 2024, turneu la care a fost depistat pozitiv).

Federația Internațională de Tenis și Agenția Internațională de Integritate a Tenisului, ambele inculpate în apelul formulat de WADA la TAS, care nu au contestat decizia primei instanțe, au acceptat acordul de soluționare.

În conformitate cu termenii acordului, domnul Sinner își va îndeplini perioada de ineligibilitate de la 9 februarie 2025 până pe 4 mai 2025, la ora 23:59. În conformitate cu articolul 10.14.2 din Cod, domnul Sinner va fi eligibil să revină la activitatea de antrenament oficială începând cu 13 aprilie 2025.

În lumina acordului de soluționare, WADA și-a retras oficial apelul la TAS”, se arată în comunicatul emis de WADA.

Reacţia lui Jannik Sinner, după ce a fost suspendat 3 luni

La scurt timp după anunţul făcut de WADA, Jannik Sinner a reacţionat. Italianul de pe locul 1 ATP a recunoscut că este responsabil pentru greşelile comise:

„Acest caz mă urmărea de aproape un an și procesul încă mai avea mult timp de parcurs, iar o decizie ar putea fi luată abia la sfârșitul anului. Am acceptat întotdeauna că sunt responsabil pentru echipa mea și realizez regulile stricte ale WADA sunt o protecție importantă pentru sportul pe care îl iubesc. Pe această bază am acceptat oferta WADA de a rezolva aceste proceduri pe baza unei sancțiuni de 3 luni”, a declarat Sinner.