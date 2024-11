Jannik Sinner a scris istorie la Turneul Campionilor 2024! Nimeni nu a mai reuşit asta de 38 de ani - Antena Sport

Mai mult, cea a reuşit Jannik Sinner la Turneul Campionilor este de-a dreptul uluitor. Italianul nu a cedat mai mult de patru game-uri pe set în cele cinci partide de la Torino.

De asemenea, Sinner şi-a trecut în cont şi victoria cu numărul 70 din acest sezon în circuitul ATP, plus 17 victorii în faţa jucătorilor din Top 10. Italianul este şi singurul jucător, alături de Roger Federer şi Novak Djokovic, care câştigă în acelaşi an Australian Open, US Open şi Turneul Campionilor.