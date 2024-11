Jannik Sinner - Taylor Fritz LIVE SCORE (19:00). Marea finală de la Turneul Campionilor 2024 va da un câştigător în premieră - Antena Sport

Jannik Sinner şi Taylor Fritz se vor întâlni în finala Turneului Campionilor 2024. Ultimul act de la Torino îi pune faţă în faţă pe cei doi după ce s-au întâlnit şi în urmă cu câteva zile, în faza grupelor.

În prima rundă a grupei Ilie Năstase, Jannik Sinner l-a învins pe Taylor Fritz, scor 2-0 (6-4, 6-4), după o oră şi 41 de minute de joc.

Jannik Sinner – Taylor Fritz LIVE SCORE (19:00)

Finala de la Torino este şi reeditarea finalei din acest an de la US Open. La ultimul turneu de Grand Slam al anului, Jannik Sinner s-a impus cu 6-3, 6-4, 7-5, după 2 ore şi 17 minute de joc şi a cucerit al doilea turneu de Grand Slam al carierei, după ce a câştigat şi Australian Open la începutul acestui an.

Dacă Taylor Fritz se află în premieră în ultimul act de la Turneul Campionilor, Jannik Sinner revine în finală după ce anul trecut l-a întâlnit pe Novak Djokovic. După victoria din faţa grupelor a italianului, „Nole” s-a impus în finală cu un dublu 6-3.

Duelul din ultimul act de la Torino va fi al cincilea dintre Jannik Sinner şi Taylor Fritz, italianul conducând cu 3-1. Singura victorie a jucătorului din Statele Unite a venit chiar în prima întâlnire directă, în 2021, la Indian Wells.