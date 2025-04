Novak Djokovic, înfrângere dureroasă! A pierdut în minim de seturi şi e out din turul secund la Monte Carlo - Antena Sport

Novak Djokovic a încasat o înfrângere neaşteptată. Fostul lider mondial ATP a pierdut încă din turul secund al Mastersului de la Monte Carlo. Dublu câştigător al acestei competiţii, Nole nu a avut nicio şansă în faţa lui Alejandro Tabilo. Sârbul a dezvoltat un adevărat complex în faţa acestui jucător. A pierdut în faţa lui Tabilo şi anul trecut la Roma, tot în minimum de seturi.

Novak Djokovic nu e deloc în formă. A pierdut fără drept de apel în fața chilianului Alejandro Tabilo, ocupant al locului 32 ATP. A fost o victorie în minim de seturi pentru jucătorul sud american, scor 6-3, 6-4, după o oră și 28 de minute de joc.

Novaj Djokovic, eliminat de la Mastersul de la Monte Carlo

Jucătorul chilian are două victorii din două meciuri cu Novak Djokovic. Are două victorii cu jucători din Top 10 ATP, ambele fiind obținute în fața fostului lider mondial. Mai mult, jucătorul chilian este singurul jucător activ cu un record pozitiv în confruntările directe cu Novak Djokovic, minim două meciuri disputate. Astfel, jucătorul chilian a intrat într-un club select care îl mai cuprinde pe legendarul Nadal. Ibericul are un palmares pozitiv în faţa jucătorului sârb, scor 20-9.

Djokovic a practicat un tenis departe de aşteptări. A comis 29 de erori neforțate. Mai mult, statisticile sale au fost inferioare la majoritatea capitolelor în comparație cu adversarul său. Pentru Tabilo urmează duelul cu învingătorul dintre Grigor Dimitrov, favoritul numărul 15, și Valentin Vacherot, favoritul gazdelor.

Obiectivul lui Nole

Sârbul vrea să-i depăşească în clasamentul campionilor cu cele mai multe victorii în ATP pe Jimmy Connors (109) şi Roger Federer (103). La Miami, Djokovic părea favorit pentru a obţine al 100-lea său succes, dar a fost învins surprinzător de cehul Jakub Mensik în finală. Apoi, a pierdut acum şi la Monte Carlo. „Fără îndoială că a devenit mai dificil de-a lungul carierei mele, dar performanţa de la Miami, când joc aşa, îmi oferă mai multă inspiraţie pentru a continua”, le-a spus Djokovic reporterilor la Monte Carlo.