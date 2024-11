Spania - Olanda, în sferturile Cupa Davis, LIVE TEXT (18:00)! Rafael Nadal, la ultimul meci din carieră - Antena Sport

Roger Federer, mesaj emoţionant pentru Rafael Nadal

Roger Federer a transmis un mesaj manifest şi emoţionant, în acelaşi timp, pentru Rafel Nadal. Marele campion iberic se va retrage din tenis după meciurile din Cupa Davis.

„În timp ce te pregăteşti să părăseşti tenisul, am câteva lucruri de împărtăşit înainte de a mă emoţiona prea tare.

Să începem cu ceea ce este evident: m-ai bătut mult. Mai mult decât am reuşit eu să te bat. M-ai provocat în moduri în care nimeni altcineva nu putea să o facă. Pe zgură, m-am simţit ca şi cum aş fi păşit în curtea ta, iar tu m-ai făcut să muncesc mai mult decât am crezut vreodată că pot, doar pentru a-mi menţine poziţia. M-ai făcut să-mi reimaginez jocul – mergând chiar până la a-mi schimba dimensiunea capului de rachetă, sperând să găsesc un avantaj. Nu sunt o persoană foarte superstiţioasă, dar tu ai dus totul la nivelul următor. Întregul tău proces. Toate acele ritualuri. Îţi asamblezi sticlele de apă ca nişte soldaţi de jucărie în formaţie, îţi aranjezi părul, îţi ajustezi lenjeria… Toate acestea cu cea mai mare intensitate. În secret, mi-a cam plăcut toată chestia asta. Pentru că era atât de unic – era atât de tine.

Şi ştii ceva, Rafa, m-ai făcut să mă bucur şi mai mult de joc. Bine, poate nu la început. După Australian Open 2004, am ajuns pentru prima dată pe locul 1 în clasament. Am crezut că sunt pe vârful lumii. Şi am fost – până două luni mai târziu, când ai intrat pe terenul din Miami în tricoul tău roşu fără mâneci, arătându-ţi bicepşii, şi m-ai învins convingător. Toate zvonurile pe care îl auzisem despre tine – despre acest tânăr jucător uimitor din Mallorca, un talent care probabil va câştiga un turneu major într-o bună zi – erau adevărate.

Întotdeauna cel mai bun, fanul tău, Roger„, a scris Federer în social media, conform news.ro.